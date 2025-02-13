Воронеж, 13 февраля, 2025, 07:21 — ИА Регнум. Утром 13 февраля в одном из районов Воронежской области обнаружили и уничтожили несколько украинских беспилотников самолётного типа. Об этом проинформировал губернатор региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

«По предварительной информации, пострадавших нет», — написал глава области в Telegram-канале.

От взрывной волны сбитых БПЛА пострадало остекление нескольких частных домов. Кроме того, от фрагментов беспилотника повреждение получил газопровод. Возгорание не возникло. Оперативные службы уже устранили повреждения газопровода, подчеркнул Гусев.

По его словам, опасность атаки беспилотников сохраняется.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 13 февраля силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку на Ростовскую область. Нападение украинских беспилотников отбили в Чертковском районе региона. Пострадавших и разрушений на земле нет, заверил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

При ликвидации беспилотника ВСУ утром 13 февраля обломки упали на территорию Липецкой станции аэрации. Пострадала сотрудница. Кроме того, зафиксировано падение обломков БПЛА на территории двух частных домов, никто не пострадал.

В некоторых районах Липецка 13 февраля после массированного налёта украинских беспилотников пропало электричество.