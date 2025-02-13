Чертковский район, Ростовская область, 13 февраля, 2025, 07:09 — ИА Регнум. В ночь на 13 февраля силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку на Ростовскую область. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Kremlin.ru Юрий Слюсарь

Он уточнил, что атака украинских беспилотников была отбита в Чертковском районе.

Пострадавших и разрушений на земле нет.

Как сообщало ИА Регнум, в результате ликвидации беспилотника ВСУ утром 13 февраля обломки упали на территорию Липецкой станции аэрации. Пострадала сотрудница. Кроме того, зафиксировано падение обломков БПЛА на территории двух частных домов, никто не пострадал.

Ранее красный уровень опасности атки БПЛА и режим воздушной опасности ввели на территории всей Липецкой области.

Рекордное количество российских ракет «Искандер» поразило военные цели в Киеве ночью 12 февраля.