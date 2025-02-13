Луганск, 13 февраля, 2025, 07:03 — ИА Регнум. Поставленная украинским подразделениям бронетехника НАТО начала ломаться из-за похолодания. В основном проблемы касаются двигателей и топливной системы, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Сергей Корсун ИА REGNUM Военная помощь Украине. Техника для ВСУ. НАТО

«В ходе радиоперехватов стало известно о том, что в связи со снижением среднесуточных температур бронетехника, поставленная Западом, стала выходить из строя», — отметил он.

Эксперт добавил, что на некоторых боевых бронированных машинах ломается трансмиссия. Ряд поломок связан с низким качеством охлаждающей жидкости и топлива. Неприятности ВСУ доставляют и примёрзшие люки на бронетехнике, что затрудняет оперативное попадание экипажа в машину.

Как сообщало ИА Регнум, 7 февраля первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что около 70% вооружения украинской армии — это помощь международных партнёров. Украинской армии необходимы новые поставки тяжёлой бронетехники, систем ПВО и боеприпасов калибров НАТО, добавил он.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что никакие поставки вооружений киевскому режиму не изменят ход спецоперации. Российская армия уничтожала и будет уничтожать западную военную технику.