Москва, 13 февраля, 2025, 06:48 — ИА Регнум. Украинский военный Владимир Володарский, сдавшийся добровольно в плен, рассказал, что в его батальоне командиры вымогали у подчинённых до 15 тыс. долларов, чтобы не отправлять их на линию огня. Об этом сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА Регнум Украинские пленные

По словам пленного, он был в 13-м батальоне медиком, именно в нём числится много пропавших без вести.

«Мало таких ребят, которые остались живы. Там царит коррупция. Не хочешь служить, плати деньги, чтобы не идти на передовую. Сумма варьируется, от 10 до 15 тыс. долларов», — цитирует Володарского издание.

Медика мобилизовали в первые дни начала спецоперации несмотря на то, что у него трое детей.

Позже Володарского за пьянство отправили в штурмовое подразделение, где в ходе боя он остался единственным выжившим из группы, поэтому решил сдаться.

Как сообщало ИА Регнум, украинские военные массово выражают недовольство новыми условиями контракта для людей в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом написало издание «Страна. ua» со ссылкой на посты в соцсетях служащих и молодых. Такие условия создают дискриминацию в армии и негативно влияют на моральный дух ВСУ.

Боец ВСУ Дмитрий Какойло два года скрывался от сотрудников ТЦК, пока не нарушил правила дорожного движения. 2 февраля он попал в плен в Великой Новосёлке.

За неделю 19 украинских военных сдались в плен российской армии.