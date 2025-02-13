В Донецке задержали диверсанта ГУР минобороны Украины
ФСБ задержала в Донецке диверсанта, работавшего на украинскую разведку
Донецк, 13 февраля, 2025, 06:40 — ИА Регнум. В Донецке установили и задержали диверсанта Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Об этом 13 февраля заявила официальный представитель УФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) Арина Клепанова.
«Управлением ФСБ России по ДНР в ходе борьбы с разведывательной и диверсионной деятельностью украинских спецслужб выявлен и задержан с поличным житель города Донецка, причастный к незаконному приобретению взрывных устройств», — уточнила она.
По данному факту возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.
Как сообщало ИА Регнум, в январе россиянина задержали сотрудники ФСБ в Московской области за серию диверсий, совершённых по заданию Службы безопасности Украины. Представители киевского режима обещали обеспечить диверсанту выезд в одну из европейских стран, но обманули его, пропав со связи.
Диверсанты ВСУ пытались устроить теракты в зоне проведения спецоперации с помощью шоколадок, начинённых взрывчаткой, заявил зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Шоколадка могла взорваться при укусе, добавил он.