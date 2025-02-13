Донецк, 13 февраля, 2025, 06:40 — ИА Регнум. В Донецке установили и задержали диверсанта Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Об этом 13 февраля заявила официальный представитель УФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) Арина Клепанова.

Иван Шилов ИА Регнум ФСБ

«Управлением ФСБ России по ДНР в ходе борьбы с разведывательной и диверсионной деятельностью украинских спецслужб выявлен и задержан с поличным житель города Донецка, причастный к незаконному приобретению взрывных устройств», — уточнила она.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Как сообщало ИА Регнум, в январе россиянина задержали сотрудники ФСБ в Московской области за серию диверсий, совершённых по заданию Службы безопасности Украины. Представители киевского режима обещали обеспечить диверсанту выезд в одну из европейских стран, но обманули его, пропав со связи.

Диверсанты ВСУ пытались устроить теракты в зоне проведения спецоперации с помощью шоколадок, начинённых взрывчаткой, заявил зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Шоколадка могла взорваться при укусе, добавил он.