Пекин, 13 февраля, 2025, 06:27 — ИА Регнум. Украина разочарована после разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом говорится в обзоре, опубликованном в аккаунте «Ню Таньцинь» в соцсети WeChat. Создатель аккаунта — известный журналист, заместитель главного редактора журнала Global агентства Синьхуа Лю Хун.

Сергей Корсун ИА Регнум Военная помощь США, украина, Трамп

«Немедленное начало переговоров. Это хорошие новости. Хотя, нам тоже ясно, что это не будет совершенно равными переговорами, одна из сторон, безусловно, будет глотать горькие слёзы. Ведь реальность жестока: то, чего не добился на поле боя, не стоит ожидать получить за переговорным столом», — считает автор.

Аналитик также отметил, что Украина, которая надеялась на Запад и думала, что сражается за него, теперь больше всех разочарована. Фактически США оставили Украину, заключил Лю Хун.

Как сообщало ИА Регнум, телефонный разговор Трампа с Путиным продлился 12 февраля около полутора часов. Главы государств договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе. Путин пригласил Трампа в Москву.

Российский лидер согласился с необходимостью остановить конфликт на Украине, но рассчитывает на постоянное решение, пояснил Трамп. Он предположил, что в какой-то момент удастся заключить перемирие.

В этот же день Трамп провёл разговор с главой киевского режима Владимиром Зеленским. На своей странице в соцсети Truth президент США написал, что беседа прошла «очень хорошо».

Переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина опасались в Европе, заявила газета Politico. Европейцы боятся отстранения от любых обсуждений на высоком уровне будущего континента, считают авторы.

При этом союзники США на Западе стремительно «переобуваются», меняя своё отношение к поддержке киевского режима, ориентируясь на позиции президента США, который показывает свой настрой на переговоры с Россией. Лидеры европейских стран в связи с заявлениями Трампа о намерении прекратить конфликт на Украине демонстрируют желание «играть ведущую роль на мирных переговорах».

Владимира Зеленского, скорее всего, не позовут на переговоры по Украине, а лишь поставят в известность об их проведении. Такое предположение высказал американский журналист Джексон Хинкл в соцсети Х.