Иркутск, 13 февраля, 2025, 06:24 — ИА Регнум. Работа над тремя образцами учебно-тренировочных самолётов Як-130М ведётся на авиазаводе в Иркутске. Об этом заявили в ПАО «Яковлев» (входит в «Ростех»).

Mil.ru Як-130

«В настоящее время идёт изготовление трёх опытных образцов, проводится комплектация системами и агрегатами. Срок выполнения первого полёта определят по результатам завершения изготовления первого опытного образца и наземной отработки самолёта», — уточнил «РИА Новости» представитель компании.

Модернизированный Як-130М будет существенно отличаться от базовой версии. Самолёт оснастят новой бортовой радиолокационной станцией, контейнером с оптико-лазерной-теплотелевизионной прицельной станцией и бортовым комплексом обороны.

Как сообщало ИА Регнум, учебно-боевой самолёт Як-130М с расширенными возможностями планируют поднять в воздух в первом полугодии 2025 года, заявил гендиректор Иркутского авиационного завода Александр Вепрев на полях форума «Армия-2024».

На базе Як-152 создадут новый самолёт для гражданской авиации, заявила компания-разработчик. На предприятии отметили, что технический облик нового учебного самолёта создадут совместно с Росавиацией. В компании назвали главным приоритетом обеспечение самолётами Як-152 российских военных учебных заведений. При этом в дальнейшем «Яковлев» не исключил экспорта самолёта.