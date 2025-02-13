Липецк, 13 февраля, 2025, 05:52 — ИА Регнум. В результате ликвидации беспилотника ВСУ утром 13 февраля обломки упали на территорию Липецкой станции аэрации. Есть пострадавшая. Подробности атаки сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Пресс-служба администрации Липецкой области Игорь Артамонов

По информации главы региона, от обломков пострадала сотрудница станции. Женщину с осколочными ранениями доставили в больницу.

Работа предприятия не нарушена, добавил Артамонов.

Кроме того, зафиксировано падение обломков БПЛА на территории двух частных домов, никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, в Липецкой области ранним утром 13 февраля с разницей в несколько минут были объявлены жёлтый, а потом красный уровень опасности атки БПЛА. Режим воздушной опасности ввели на территории всей Липецкой области.

Угроза атаки БПЛА была объявлена на территории Липецка, Липецкого муниципального округа, в городе Елец и Елецком районе, а также на территории города Грязи и Грязинского района.

В некоторых районах Липецка после массированного налёта украинских беспилотников пропало электричество.

12 февраля в течение двух часов в воздушном пространстве Крыма российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 12 беспилотников ВСУ.