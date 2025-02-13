В Липецке от обломков беспилотника пострадала сотрудница станции аэрации
В Липецке от обломков беспилотника ВСУ пострадала сотрудница станции аэрации
Липецк, 13 февраля, 2025, 05:52 — ИА Регнум. В результате ликвидации беспилотника ВСУ утром 13 февраля обломки упали на территорию Липецкой станции аэрации. Есть пострадавшая. Подробности атаки сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
По информации главы региона, от обломков пострадала сотрудница станции. Женщину с осколочными ранениями доставили в больницу.
Работа предприятия не нарушена, добавил Артамонов.
Кроме того, зафиксировано падение обломков БПЛА на территории двух частных домов, никто не пострадал.
Как сообщало ИА Регнум, в Липецкой области ранним утром 13 февраля с разницей в несколько минут были объявлены жёлтый, а потом красный уровень опасности атки БПЛА. Режим воздушной опасности ввели на территории всей Липецкой области.
Угроза атаки БПЛА была объявлена на территории Липецка, Липецкого муниципального округа, в городе Елец и Елецком районе, а также на территории города Грязи и Грязинского района.
В некоторых районах Липецка после массированного налёта украинских беспилотников пропало электричество.
12 февраля в течение двух часов в воздушном пространстве Крыма российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 12 беспилотников ВСУ.