Вашингтон, 13 февраля, 2025, 05:45 — ИА Регнум. Переговоров президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина опасались в Европе. Об этом сообщила 12 февраля газета Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

«Европейские чиновники давно опасались исторически тёплых личных отношений Трампа с Путиным», — отметили в материале.

Европейцы боятся отстранения от любых обсуждений на высоком уровне будущего континента, считают авторы.

Как сообщало ИА Регнум, союзники США на Западе стремительно «переобуваются», меняя своё отношение к поддержке киевского режима, ориентируясь на позиции президента США Дональда Трампа, который показывает свой настрой на переговоры с Россией, писало Politico. Лидеры европейских стран в связи с заявлениями Трампа о намерении прекратить конфликт на Украине демонстрируют желание «играть ведущую роль на мирных переговорах».

По словам Дональда Трампа, в вопросе урегулирования украинского конфликта удалось добиться значительного прогресса. Это произошло в результате тесных контактов администрации Белого дома с российской и украинской сторонами, заявил он.

Телефонный разговор Трампа с Путиным продлился 12 февраля около полутора часов. Главы государств договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе. Путин пригласил Трампа в Москву. Российский лидер согласился с необходимостью остановить конфликт на Украине, но рассчитывает на постоянное решение, пояснил Трамп. Он предположил, что в какой-то момент удастся заключить перемирие.

В этот же день Трамп провёл разговор с главой киевского режима Владимиром Зеленским. На своей странице в соцсети Truth президент США написал, что беседа прошла «очень хорошо».