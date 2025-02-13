* — состоит в объединении, признанном в РФ террористическим

Киев, 13 февраля, 2025, 05:38 — ИА Регнум. Экс-президент Украины, лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим) назвал решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о введении санкций против него провокацией и преступлением.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко и Зеленский

«Заказчик, исполнитель и подписант один — лично Зеленский», — обвинил Порошенко главу киевского режима.

По данным украинской версии Forbes, санкции могли ввести из-за госизмены.

«Это не стало для меня неожиданностью. У меня была информация о подготовке этой провокации, но я до последнего надеялся на здравый смысл. Одержал победу нездоровый», — прокомментировал в Telegram-канале Порошенко.

Бывший президент также заявил, что СНБО принял антиконституционное и политически мотивированное решение ввести санкции против него.

По словам Порошенко, вместо того чтобы заниматься государственными делами, подготовкой к переговорам с президентом США Дональдом Трампом и дипломатией, Зеленский весь день занимался санкциями против его «скромной персоны».

Ранее политик писал, что власти Украины отказали ему в выезде на Мюнхенскую конференцию по безопасности и вручили 15 повесток в Государственное бюро расследований.

Как сообщало ИА Регнум, в январе в офисе главы киевского режима Владимира Зеленского обсуждали идею введения санкций против Петра Порошенко.

Политик в начале февраля выразил беспокойство тем, что киевские власти до сих пор не могут установить эффективный канал коммуникации с Дональдом Трампом.

Проведение на Украине выборов президента может грозить потерей единства и государства, считает Пётр Порошенко.