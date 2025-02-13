Артамонов сообщил об отключении электричества в районах Липецка
Артамонов сообщил об отключении электричества в Липецке после налёта БПЛА
Липецк, 13 февраля, 2025, 05:07 — ИА Регнум. В некоторых районах Липецка после массированного налёта украинских беспилотников пропало электричество. Об этом 13 февраля сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
«В ряде районов Липецка было зафиксировано отключение электричества. В настоящий момент энергетики ведут переподключение потребителей», — уточнил он в Telegram-канале.
По словам главы области, оперативные службы проверяют информацию о падении обломков беспилотников в Липецке и Липецком муниципальном округе.
Артамонов призвал жителей при обнаружении обломков не подходить и не трогать их. О месте падения дронов или обломков необходимо оповестить экстренные службы.
Как сообщало ИА Регнум, ранним утром 13 февраля Липецкая область подверглась массированному налёту вражеских беспилотников. Атаку дронов отразили системы противовоздушной обороны и средства подавления.
Ранее из-за угрозы атаки БПЛА в Липецкой области ввели режим воздушной опасности. Артамонов обратился к жителям с просьбой не публиковать фото и видео о работе систем ПВО, последствиях атак беспилотников или их пролётов.
Вечером 12 февраля в течение двух часов в воздушном пространстве Крыма российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 12 беспилотников ВСУ.