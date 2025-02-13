Липецк, 13 февраля, 2025, 05:07 — ИА Регнум. В некоторых районах Липецка после массированного налёта украинских беспилотников пропало электричество. Об этом 13 февраля сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

amir taj Без электричества

«В ряде районов Липецка было зафиксировано отключение электричества. В настоящий момент энергетики ведут переподключение потребителей», — уточнил он в Telegram-канале.

По словам главы области, оперативные службы проверяют информацию о падении обломков беспилотников в Липецке и Липецком муниципальном округе.

Артамонов призвал жителей при обнаружении обломков не подходить и не трогать их. О месте падения дронов или обломков необходимо оповестить экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, ранним утром 13 февраля Липецкая область подверглась массированному налёту вражеских беспилотников. Атаку дронов отразили системы противовоздушной обороны и средства подавления.

Ранее из-за угрозы атаки БПЛА в Липецкой области ввели режим воздушной опасности. Артамонов обратился к жителям с просьбой не публиковать фото и видео о работе систем ПВО, последствиях атак беспилотников или их пролётов.

Вечером 12 февраля в течение двух часов в воздушном пространстве Крыма российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 12 беспилотников ВСУ.