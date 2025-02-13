Краснодар, 13 февраля, 2025, 05:04 — ИА Регнум. Задержанному в Краснодаре командиру воздушного судна гражданской авиации продлили арест на два месяца. Его подозревают в госизмене. Об этом сообщил «РИА Новости» источник.

Молоток судьи

Арестовали лётчика в январе до 16 февраля.

12 февраля содержание мужчины под стражей судом было продлено до 16 апреля 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, в январе ФСБ обнародовала видео задержания командира самолёта гражданской авиации, подозреваемого в финансировании украинской армии.

Лётчика задержали в Краснодаре. По информации спецслужбы, мужчина 1968 года рождения по личной инициативе связался с волонтёром, осуществляющим сбор денег для нужд ВСУ. По его указанию пилот обменял рубли на криптовалюту через интернет-сервис и перевёл деньги на присланный счёт. В отношении него возбудили уголовное дело о госизмене.

В Екатеринбурге Центральный окружной военный суд признал жителя Челябинской области виновным в поджоге оборудования на железной дороге в 2023 году. Также его обвинили в попытке совершить теракт на объекте Минобороны, вступлении в террористическую организацию и помощи спецслужбам Украины. За госизмену обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет.