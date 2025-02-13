В России за незаконную зимнюю рыбалку могут ввести штрафы
В России предложили штрафовать рыбаков за незаконную зимнюю ловлю
Москва, 13 февраля, 2025, 04:51 — ИА Регнум. В России в отношении любителей зимней рыбалки необходимо предусмотреть штрафы за незаконную ловлю. С соответствующей инициативой выступил руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.
«Нам нужно это регулировать. Может, даже лицензировать. Для того чтобы таких случаев не было. Нужно выявлять места, где зимняя рыбалка опасна, и вводить запреты», — пояснил он в беседе с RT, комментируя ситуацию в Охотском море, где сотрудники МЧС были вынуждены привлекать 17 единиц спецтехники для эвакуации более сотни рыбаков с дрейфующей льдины.
По словам Курдесова, нарушители должны компенсировать затраты на свою эвакуацию в пятикратном размере в случаях, когда их предупреждали о возможных рисках, но они всё равно выходили на лёд. Спасательные операции слишком дорогие, да и сами спасатели зачастую рискуют жизнью, заключил он.
Как сообщало ИА Регнум, на Сахалине 12 февраля после образования 10-метровой трещины во льду в дрейфе оказались десятки рыбаков. МЧС начало спасательную операцию. Для эвакуации задействовали 31 специалиста и 17 единиц техники. Часть рыбаков спасли с помощью вертолёта Ми-8. Других доставили на берег, используя плавсредства. Всего на берег доставили 139 рыбаков, ранее отказывающихся покидать дрейфующую льдину в Охотском море без улова.
В феврале 2024 года спасатели эвакуировали 82 рыбака со льдины, отколовшейся в районе села Стародубское на Сахалине. В спасательной операции задействовали вертолёт Ми-8, 14 специалистов и восемь единиц техники.