Москва, 13 февраля, 2025, 04:51 — ИА Регнум. В России в отношении любителей зимней рыбалки необходимо предусмотреть штрафы за незаконную ловлю. С соответствующей инициативой выступил руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

21.mchs.gov.ru, ГИМС Любители зимней рыбалки рискуют

«Нам нужно это регулировать. Может, даже лицензировать. Для того чтобы таких случаев не было. Нужно выявлять места, где зимняя рыбалка опасна, и вводить запреты», — пояснил он в беседе с RT, комментируя ситуацию в Охотском море, где сотрудники МЧС были вынуждены привлекать 17 единиц спецтехники для эвакуации более сотни рыбаков с дрейфующей льдины.

По словам Курдесова, нарушители должны компенсировать затраты на свою эвакуацию в пятикратном размере в случаях, когда их предупреждали о возможных рисках, но они всё равно выходили на лёд. Спасательные операции слишком дорогие, да и сами спасатели зачастую рискуют жизнью, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, на Сахалине 12 февраля после образования 10-метровой трещины во льду в дрейфе оказались десятки рыбаков. МЧС начало спасательную операцию. Для эвакуации задействовали 31 специалиста и 17 единиц техники. Часть рыбаков спасли с помощью вертолёта Ми-8. Других доставили на берег, используя плавсредства. Всего на берег доставили 139 рыбаков, ранее отказывающихся покидать дрейфующую льдину в Охотском море без улова.

В феврале 2024 года спасатели эвакуировали 82 рыбака со льдины, отколовшейся в районе села Стародубское на Сахалине. В спасательной операции задействовали вертолёт Ми-8, 14 специалистов и восемь единиц техники.