Лондон, 13 февраля, 2025, 04:43 — ИА Регнум. Украина намерена использовать замороженные российские активы на сумму более 300 млрд долларов для покупки оружия производства США. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие США

«Идея использования замороженных активов для покупки американского оружия обсуждалась на многочисленных встречах между Украиной, её союзниками и командой президента США Дональда Трампа в последние недели», — отметило издание.

По информации европейских чиновников, Белый дом одобрит использование замороженных российских активов для покупки оружия.

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны США Пит Хегсет ранее заявил, что Вашингтон не намерен направлять своих военных на Украину. По данным The Washington Post, Хегсет в ходе визита в Брюссель не собирается проводить двустороннюю встречу с американским коллегой Рустемом Умеровым или объявлять о новых поставках оружия в Киев.

При этом американский журналист Такер Карлсон заявил, что киевский режим и военные торгуют поставляемым им оружием из США. Он считает, что оружие продают мексиканским наркокартелям, орудующим на границе с Америкой.

Депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет высказал мнение, что возобновление США поставок оружия Украине будет плохим стимулом для решения военного конфликта и начала переговоров. Парламентарий добавил, что никакое вооружение, поставляемое Киеву, не создаст для украинской армии преимущества на фронте и не повлияет на исход российской спецоперации.