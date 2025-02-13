Липецк, 13 февраля, 2025, 04:28 — ИА Регнум. Ранним утром 13 февраля Липецкая область подверглась массированному налёту вражеских беспилотников. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Он заверил, что атаку дронов отражают системы противовоздушной обороны и средства подавления.

Ранее Артамонов сообщил об объявленной угрозе атаки БПЛА на территории Липецка, Липецкого муниципального округа, в городе Елец и Елецком районе, а также на территории города Грязи и Грязинского района.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля в течение двух часов в воздушном пространстве Крыма российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 12 беспилотников ВСУ.

12 февраля дроны ВСУ атаковали территорию вблизи реактора Запорожской АЭС, заявил губернатор региона Евгений Балицкий.