Гомель, Белоруссия, 13 февраля, 2025, 04:20 — ИА Регнум. Жители Белоруссии зафиксировали падение неизвестного горящего объекта в небе над Гомелем. Об этом 13 февраля сообщили в Telegram-канале RT.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Флаг Белоруссии

«В сети пишут, что также слышали взрывы. Речь может идти об атаке дронов», — указали в публикации.

Официальных комментариев на этот счёт не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2024 года президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что нападение на республику обернётся третьей мировой войной. По его словам, страна готова ответить в случае внешней агрессии. Он призвал не воспринимать миролюбие белорусского народа за слабость.

Белорусам нужно выстоять, чтобы республика не стала полем битвы, призывал в октябре 2024 года глава государства.

В конце 2024 года Россия поставила в Белоруссию очередную батарею зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» для осуществления противовоздушного прикрытия Минска. Командующий ВВС и войсками ПВО республики генерал-майор Андрей Лукьянович отмечал мобильность комплексов, малое время реакции, автоматизацию боевой работы, а также их эффективную стрельбу.