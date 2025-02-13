Липецк, 13 февраля, 2025, 04:18 — ИА Регнум. В Липецкой области ранним утром 13 февраля с разницей в несколько минут были объявлены жёлтый, а потом красный уровень опасности атки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Режим воздушной опасности ввели на территории всей Липецкой области.

Угроза атаки БПЛА была объявлена на территории Липецка, Липецкого муниципального округа, в городе Елец и Елецком районе, а также на территории города Грязи и Грязинского района.

Артамонов обратился к жителям с просьбой не публиковать фото и видео о работе систем ПВО, последствиях атак беспилотников или их пролётов.

«Это помогает противнику корректировать направление и точность», — пояснил губернатор.

Он добавил, что, публикуя информацию о беспилотниках, люди ставят под угрозу себя и своих близких.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля в течение двух часов в воздушном пространстве Крыма российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 12 беспилотников ВСУ.

12 февраля дроны ВСУ атаковали территорию вблизи реактора Запорожской АЭС, заявил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, расстояние до первого реактора составило не более 300 метров. Балицкий призвал жителей сохранять спокойствие и предупредил о работе российских систем противовоздушной обороны.