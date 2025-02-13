Вашингтон, 13 февраля, 2025, 03:52 — ИА Регнум. Главу киевского режима Владимира Зеленского скорее всего не позовут на переговоры по Украине, а лишь поставят в известность об их проведении. Такое предположение высказал американский журналист Джексон Хинкл в соцсети Х.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп и Путин

«Похоже, что Зеленский будет проинформирован о переговорах по мирному соглашению между США и Россией, но не будет в них участвовать», — написал Хинкл, комментируя телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Стороны, как известно, обсуждали двусторонние отношения и вопросы по Украине.

Ранее Трамп заявил журналист, что угрозы в ведении прямого диалога с Россией об урегулировании украинского конфликта без участия Зеленского нет.

Как сообщало ИА Регнум, телефонный разговор Трампа с Путиным продлился около полутора часов. Главы государств договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе. Путин пригласил Трампа в Москву.

Владимир Путин согласился с необходимостью остановить конфликт на Украине, но рассчитывает на постоянное решение, пояснил Дональд Трамп. Он предположил, что в какой-то момент удастся заключить перемирие.

В этот же день, что и с Путиным, Трамп провёл разговор с Зеленским. На своей странице в соцсети Truth президент США написал, что беседа прошла «очень хорошо». Зеленский, по его словам, хочет мира. Пресс-служба главы киевского режима подтвердила, что его разговор с Трампом длился около часа.