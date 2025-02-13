Штат Калифорния, США, 13 февраля, 2025, 03:22 — ИА Регнум. Американский истребитель E/A-18 G Growler разбился в заливе Сан-Диего. Инцидент произошёл утром 12 февраля, сообщил со ссылкой на пожарно-спасательные службы телеканал ABC 10 News.

U.S. Navy Истребитель ВМС США

«Военный самолёт потерпел крушение в заливе Сан-Диего недалеко от авиационной базы ВМС Норт-Айленд… На борту находились два пилота», — уточнил источник.

Утверждается, что оба лётчика успели катапультироваться. Из воды их спас экипаж рыболовецкого судна. Пилотов госпитализировали.

К месту крушения направили пожарные расчёты и различную технику, включая вертолёт.

В ВМС США уточнили, что крушение произошло, когда пилоты пытались приземлиться. Пока неясно, откуда они летели и что стало причиной падения истребителя.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года во время авиашоу «Гром над Мичиганом» в аэропорту Уиллоу в США разбился истребитель МиГ-23. Два пилота катапультировались в районе озера Бельвиль. На борту самолёта, находившегося в воздухе, произошёл взрыв, после чего он упал на жилой дом.

В декабре 2023 года Военно-воздушные силы США подтвердили крушение истребителя F-16 в Южной Корее. Пилот успел катапультироваться. По данным южнокорейского агентства Yonhap, F-16 потерпел крушение в ходе тренировочного полёта. Он участвовал в учениях в окрестностях американской базы в провинции Чолла-Пукто. Пилот был обнаружен Военно-морскими силами Южной Кореи. Его доставили на американскую авиабазу Кунсан.