Вашингтон, 13 февраля, 2025, 03:19 — ИА Регнум. Глава департамента контроля эффективности государственного управления США (DOGE), предприниматель и миллиардер Илон Маск, вновь вернулся к своей привычке — ночевать на работе. Об этом сообщил телеканал Fox Business.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

По словам авторов, Маск настолько увлечён новой работой, что даже спит в офисе в Белом доме. Однако не уточняется, где именно находится офис Маска — в самом Белом доме, под одной крышей с президентом США Дональдом Трампом, или в одном из административных зданий.

Привычка Маска спать на работе известна давно. Во время запуска новых моделей Tesla в 2016 и 2018 годах он ночевал на полу на заводе, утверждает телеканал.

Бизнесмен пояснил, что планирует провести четыре месяца на работе в DOGE, его цель — сократить бюджет на 2 трлн долларов, что приведёт к снижению уровня инфляции до 2%.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп заявил, что планирует поручить главе департамента эффективности госуправления Маску министерство образования и Пентагон, чтобы выявить там масштабные случаи мошенничества и злоупотреблений.

8 февраля Маск заявил, что министерство финансов США ежегодно выплачивает пособия на сумму $100 млрд неустановленным лицам. Он уточнил, что на вопрос о том, сколько процентов выплат из этой суммы является безоговорочным мошенничеством, в минфине единогласно ответили, что к таковым относится около 50%, или около $50 млрд в год.