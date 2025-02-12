Берн, 13 февраля, 2025, 02:47 — ИА Регнум. Власти Швейцарии вслед за Евросоюзом 12 февраля приняли решение о расширении списка антироссийских санкций. Сообщение об этом опубликовано на сайте Федерального совета страны.

Флаг Швейцарии

«Решение о введении 15-го пакета санкций ЕС против России принято. Меры вступят в силу 13 февраля. 23 декабря 2024 года в санкционный список Швейцарии против России уже были добавлены 54 физических и 30 юридических лиц», — говорится в документе.

Отмечается, что с 13 февраля запрещено признавать и приводить в исполнение некоторые решения судов России, в которых есть заявления об исключительной юрисдикции в отношении споров между российскими и швейцарскими компаниями. Запрет призван защитить права швейцарских компаний и уберечь их от необоснованного финансового ущерба, поясняется в сообщении.

В поправку также входит продление срока действия различных правил, предусматривающих исключения, которые позволяют швейцарским компаниям осуществлять упорядоченный вывод инвестиций из России.

Как сообщало ИА Регнум, для завершения конфликта на Украине потребуется провести обсуждения целого ряда вопросов, в том числе об обеспечении стратегической стабильности и о снятии санкций с России, заявил немецкий дипломат, бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

27 января главы МИД всех 27 стран Европейского союза согласовали продление антироссийских санкций. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее отмечал, что Россия смогла адаптироваться к зарубежным санкциям, а также нарастила импортозамещение и собственное производство.

Президент Владимир Путин указывал, что Россия развивается и её экономика растёт на фоне беспрецедентных санкций, а шантаж и попытки Запада помешать развитию РФ не увенчаются успехом.