Гренобль, Франция, 13 февраля, 2025, 02:43 — ИА Регнум. При взрыве в баре-ресторане во французском городе Гренобле ранения получили 12 человек. Об этом 12 февраля сообщила радиостанция Ici.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

«Вечером в баре-ресторане Олимпийской деревни, неблагополучной местности на юге Гренобля в департаменте Изер, прогремел взрыв. В результате пострадали 12 человек», — указали журналисты.

Уточняется, что двое из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, один — в критическом.

Предположительно, инцидент носит криминальный характер и мог произойти из-за детонации гранаты.

На месте происшествия работают пожарные и сотрудники полиции.

Как сообщало ИА Регнум, в январе шесть человек погибли и ещё восемь получили ранения в результате взрыва и пожара в одном из ресторанов в городе Мост, расположенном на западе Чехии. По предварительным данным полиции, пожар мог вспыхнуть в ресторане из-за взрыва газового баллона.

В июле 2023 года в центре Москвы на Тверском бульваре произошёл пожар в кафе «Пушкинъ». По словам очевидцев, в результате возгорания произошёл взрыв. Посетителей (в ресторане находились более 100 человек) эвакуировали, пострадавших не было.