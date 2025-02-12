Москва, 13 февраля, 2025, 02:33 — ИА Регнум. Радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», 12 февраля передала в эфир 25 загадочных сообщений. Об этом написал Telegram-канал «УВБ-76 логи».

studiobmedia Радио

В 09:09 по московскому времени в эфире прозвучало слово «синопсис», а через 10 минут — «нарта». В 10:40 радиолюбители зафиксировали сообщение «бульвар», через четыре минуты — «плагиат», ещё через шесть — «одоферт», а после такого же интервала — «микропора».

Затем с 11:36 до 16:17 в эфире были переданы слова «огрубение», «дитя», «сучение», «буйнакск», «оптошум», «приплод», «сортостаж», «елецобазаз», «штатогном», «менрошарж», «комиссар», «жадюга», «длиннущий», «хрущоплоб».

Особенно интересными были передачи в 16:25 и 16:36. В обоих случаях было передано больше одного слова: в первый раз это были «ворсобаян» и «морфожанр», а во второй — «волкокран», «премистый» и «пискливость».

В 16:41 зафиксировано слово «реянье», через три минуты снова два слова — «спидократ» и «утка». Наконец, в 17:15 прозвучала последняя шифровка — «брахмапутра».

До этого несколько дней подряд фиксировалось по 2-3 сообщения.

Как передавало ИА Регнум, в декабре в эфире УВБ-76 вслед за длинным набором сообщений зазвучали известная патриотическая песня певца SHAMAN «Я русский», потом «Лебединое озеро», а затем гимн СССР. «Радиостанция Судного дня» передала в эфир более 20 загадочных сообщений. Прозвучали слова «азбука», «хунхуз», «нанайка», «панкосвод», «онероруст», «лагограч» и «геенна». Всего было произнесено 24 слова, последним из которых стало «бродощёлк». Смысл сообщений неизвестен.

Кто-то выдвинул предположение, что радиостанцию могли взломать, а у других пользователей появилась версия, что такие музыкальные послания — это сигнал «кому надо» якобы об очередном ударе ракетой «Орешник». Обсуждалась и другая версия о том, что радиостанция имеет отношение к запуску ракет с ядерными боеголовками в случае начала ядерного конфликта.

Радиостанция УВБ-76 не может транслировать какие-либо шифры или секретные данные, заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, УВБ-76 может передавать всё что угодно, когда кому-то удаётся пробиться в эфир. Популярная песня SHAMAN, музыка из балета «Лебединое озеро» и гимн СССР могли прозвучать на волнах случайно.