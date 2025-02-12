Вашингтон, 13 февраля, 2025, 02:15 — ИА Регнум. Угрозы в ведении прямого диалога с Россией об урегулировании украинского конфликта без участия главы киевского режима Владимира Зеленского нет. Об этом 12 февраля заявил президент США Дональд Трамп.

ИА Регнум Трамп, Зеленский

«Нет, я так не думаю», — ответил он журналистам в Белом доме на соответствующий вопрос, комментируя состоявшуюся телефонную беседу с российским лидером Владимиром Путиным.

После этого Трамп подчеркнул, что на Украине когда-нибудь придётся провести выборы президента страны.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин согласился с необходимостью остановить конфликт на Украине, но рассчитывает на постоянное решение, утверждал Дональд Трамп. Он предположил, что в какой-то момент удастся заключить перемирие.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 12 февраля подтвердил, что первый после победы Трампа на президентских выборах телефонный разговор с Путиным продлился около полутора часов. Главы государств договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе. Путин пригласил Трампа в Москву.

В этот же день Дональд Трамп провёл разговор с Зеленским. На своей странице в соцсети Truth президент США написал, что беседа прошла «очень хорошо». Зеленский, по его словам, хочет мира. Пресс-служба главы киевского режима подтвердила, что его разговор с Трампом длился около часа.