Вашингтон, 13 февраля, 2025, 02:13 — ИА Регнум. Американский лидер Дональд Трамп в телефонном разговоре 12 февраля с президентом РФ Владимиром Путиным предложил временное затишье в зоне боевых действий на Украине. Российский лидер на это, по словам президента США, ответил, что Россию не устраивает «перемирие», нужен мир навсегда.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Путин не хочет, чтобы это закончилось, а потом опять продолжилось через шесть месяцев. Я упомянул о перемирии, чтобы убийства прекратились. Думаю, в какой-то момент мы придём к перемирию», — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете Белого дома.

Россия не раз заявляла, что готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. При этом должны быть учтены законные интересы российской стороны, подчёркивал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент России указал, что одним из условий для переговоров будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговорного процесса Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году.

Только полное и необратимое устранение первопричин конфликта на Украине может открыть путь к его завершению, утверждал глава МИД России Сергей Лавров.

Украина и страны Европейского союза явно встревожатся и с ужасом воспримут общение Путина и Трампа. ЕС будет пытаться помешать развитию диалога. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.