Вашингтон, 13 февраля, 2025, 02:01 — ИА Регнум. Министр финансов США Скотт Бессент должен привезти из Киева документ, содержащий гарантии возвращения вложенных средств на поддержку Украины. Об этом 12 февраля заявил американский президент Дональд Трамп.

Сергей Корсун ИА Регнум Зеленский. США. Военная помощь Украине. Этот господин заплатит за всё

«Он (глава минфина США. — Прим. ред.) находится на Украине в поезде, и вокруг этого поезда происходит много всего не очень хорошего, и он едет туда, чтобы получить документ, который даст нам гарантию, что мы в какой-то форме получим деньги обратно», — пояснил Трамп.

По словам главы Белого дома, США вложили в киевский режим намного больше средств, чем европейские страны. Он добавил, что поддерживает Украину, но хочет обязательств относительно потраченных денег.

Как передавало ИА Регнум, Скотт Бессент станет первым представителем администрации Трампа, который посетит Украину. Встреча министра финансов США с главой киевского режима Владимиром Зеленским пройдёт в период с 10 по 16 февраля. Она будет посвящена обсуждению доступа США к украинским полезным ископаемым, сообщило агентство Bloomberg. Бессент отправится с визитом в Киев спустя несколько дней после того, как Трамп заявил о намерении заключить соглашение с Украиной относительно доступа к её природным ресурсам в обмен на уже предоставленную военную помощь.

Дональд Трамп потребовал предоставить доступ к редкоземельным металлам с Украины для возмещения затрат Вашингтона на украинский конфликт, заявил 5 февраля глава пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз. По его словам, в администрации Трампа состоялись обсуждения того, каким образом США лучше всего обеспечить возврат средств, которые были потрачены на конфликт на Украине, однако «возможный график» такой компенсации пока не установили.