Вашингтон, 13 февраля, 2025, 01:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин согласился с необходимостью остановить конфликт на Украине, но рассчитывает на постоянное решение. Об этом 12 февраля сообщил американский лидер Дональд Трамп.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дональд Трамп

«Он (Путин. — Прим. ред.) не хочет, чтобы это закончилось, а потом опять продолжились бои через шесть месяцев. Я упомянул о перемирии, чтобы убийства прекратились», — заявил Трамп, выступая в Белом доме.

Президент США предположил, что в какой-то момент удастся заключить перемирие.

Как сообщало ИА Регнум, Путин не раз подчёркивал, что Россия готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Он уточнял, что должны быть учтены законные интересы российской стороны. Москва рассчитывает на построение диалога с Вашингтоном на равноправной и взаимоуважительной основе, отмечал Путин.

Кроме того, глава государства указал, что одним из условий для переговоров будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговорного процесса Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял Путин.

Только полное и необратимое устранение первопричин конфликта на Украине может открыть путь к его завершению, утверждал глава МИД России Сергей Лавров.