Вашингтон, 13 февраля, 2025, 01:23 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года в перспективе маловероятно.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Американский лидер поддержал слова шефа Пентагона Пита Хегсета о том, что Украина уже не вернёт утраченные территории.

«Вероятно, так и есть. Россия заняла много территорий, они сражались за эту землю, потеряли многих солдат. Мне кажется, что, по мнению многих, это маловероятно», — сказал Трамп 12 февраля выступая в Белом доме.

При этом президент заверил, что прекращение военных действий на Украине может быть достигнуто довольно скоро — «в какой-то момент».

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 12 февраля в интервью журналу Economist заявил, что если США не помогут Украине, то президент России Владимир Путин её «съест».

Пит Хегсет заявил, что Вашингтон считает нереалистичным возвращение в состав Украины регионов, покинувших её в 2014 году и позднее, а также вступление в НАТО по итогам переговоров о завершении конфликта.

Шеф Пентагона также подтвердил, что США не отправят войска на Украину. Гарантии безопасности Украины должны быть обеспечены силами стран Европы и государств, не входящих в регион, сказал Хегсет. Договорённости должны быть прочными, гарантии безопасности для Украины не должны представлять собой «третьи Минские соглашения», отметил он.

Путин ранее отмечал, что для начала переговоров Украина должна официально отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, объявить о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе, а ВСУ — покинуть территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.