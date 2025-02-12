Москва, 13 февраля, 2025, 01:07 — ИА Регнум. В России с 1 марта вступят в силу новые правила регистрации земельных участков. Теперь зарегистрировать сделку будет невозможно, если границы землевладений не будут внесены в ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости). Об этом 12 февраля сообщили в пресс-службе Росреестра.

Земельный участок

Изменения внесены в статью 26 Закона о регистрации недвижимости. В частности, с 1 марта регистрационные действия в отношении земельного участка не будут производиться, если в ЕГРН отсутствуют сведения о местоположении его границ.

Кроме того, будет запрещено поставить на кадастровый учёт и оформить права на сооружение или объект, постройка которого не завершена, если границы земли собственника не учтены.

Отсутствие в госреестре сведений о границах землевладений также затруднит определение местоположения участка и его площади. Это может привести к тому, что продавец земли покажет покупателю не свой участок или предоставит неверную информацию о его размерах.

Практика показывает, отмечают специалисты, что большинство конфликтов между владельцами смежных земельных участков возникает именно из-за отсутствия точно определённых границ. Например, собственник соседнего участка может предъявить претензии о захвате земли новым покупателем или наоборот.

В пресс-службе ведомства также отметили, что в ЕГРН можно внести все необходимые сведения на основании заявления об осуществлении государственного кадастрового учёта и межевого плана.

Как сообщало ИА Регнум, собственникам дали дополнительные три года на освоение неподготовленных дачных участков. В случае неиспользования участка в течение трёх лет собственники получат предупреждение, штрафы не предусмотрены. Если владелец не исправил нарушение в течение полугода, то Росреестр в течение 30 дней направит уведомление в уполномоченный орган. Дело может закончиться судом и изъятием участка.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что родственников владельцев заброшенных участков необходимо информировать о возможном изъятии в обязательном порядке. Это исключит ситуацию, когда землю изымают только потому, что пожилой владелец не в состоянии ухаживать за ней, а его родственники не знают о риске изъятия.