Вашингтон, 13 февраля, 2025, 00:59 — ИА Регнум. Украине однажды предстоит провести президентские выборы. Об этом 12 февраля заявил американский лидер Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Когда-нибудь надо проводить выборы», — отметил Трамп в Белом доме.

Также президент США подчеркнул, что считает маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил, что американские власти хотят, чтобы до конца 2025 года на Украине были проведены президентские выборы.

Агентство Reuters написало, что Трамп и его администрация ищут и обсуждают способы убедить киевский режим провести выборы в случае, если будет достигнуто перемирие с Россией.

Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины истёк 20 мая 2024 года. Ранее, в марте, в стране должны были пройти очередные выборы. Отказ от проведения голосования в Киеве объяснили военным положением. Сам Зеленский заявлял, что жители Украины якобы не желают проведения выборов из-за их опасности и бессмысленности.