Вашингтон, 13 февраля, 2025, 00:50 — ИА Регнум. Глава Белого дома Дональд Трамп поддержал заявления о том, что перспектива вступления Украины в НАТО «непрактичная и маловероятная». Он выразил согласие с идеей об отказе Киеву во вступлении в альянс.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Выступая 12 февраля в Белом доме, Трамп прокомментировал заявление шефа Пентагона Пита Хегсета о том, что присоединение Украины к НАТО является маловероятным и непрактичным.

По словам американского лидера, Россия ещё задолго до президента РФ Владимира Путина заявляла, что не допустит Украину в НАТО.

«Это правда. Они говорили, что ни при каком условии не допустят этого», — сказал Трамп.

Президент также добавил, что согласен с идеей снять вопрос о вступлении Украины в НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, в Киеве разочарованы заявлением Пита Хегсета о том, что США не считают членство Украины в НАТО реалистичным исходом урегулирования конфликта, написала газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников. Они отметили, что будут работать с европейскими странами над созданием альтернативных договорённостей о безопасности.

Глава Пентагона 12 февраля заявил, что Вашингтон считает нереалистичным возвращение в состав Украины регионов, покинувших её в 2014 году и позднее, а также вступление Украины в НАТО по итогам переговоров о завершении конфликта. Хегсет отметил, что приоритет США — достижение мира на Украине.

При этом глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина будет «строить НАТО» на своей территории, поскольку альянс отказывается принимать Киев в свой состав. Он также отметил, что ряд стран НАТО выступает против членства Украины в альянсе из-за того, что с идеей вступления Украины в военный блок не согласны США.

Владимир Путин ранее заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Глава государства отмечал, что одним из условий для переговоров будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО.