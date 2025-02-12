Вашингтон, 13 февраля, 2025, 00:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин стремится завершить конфликт на Украине. Об этом 12 февраля заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

«Думаю, что могу сказать с большой уверенностью, что Путин хочет увидеть, как закончится конфликт на Украине», — процитировал телеканал CBS News американского лидера.

Трамп, выступая в Белом доме, отметил, что Путин хочет мира. Кроме того, стороны договорились, что посетят США и Россию.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что первый после победы Трампа на президентских выборах телефонный разговор с Путиным длился около полутора часов. Главы государств договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе.

Путин пригласил Трампа в Москву. По словам Пескова, Путин и Трамп обсудили в том числе украинский конфликт и согласились, что его можно разрешить мирными переговорами. Президент России подчеркнул необходимость устранения первопричин этого конфликта.

Украина и страны Европейского союза явно встревожатся и с ужасом воспримут общение президентов России и США. ЕС будет пытаться помешать развитию диалога, считает сенатор Алексей Пушков.