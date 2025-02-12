Вашингтон, 13 февраля, 2025, 00:25 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил о намерении провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Об этом сообщил телеканал CBS News.

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Трамп заявил о своём желании провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, выступая 12 февраля в Овальном кабинете в Белом доме.

Как сообщало ИА Регнум, о телефонном разговоре Путина и Трампа информировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Стороны говорили около полутора часов. Президенты договорились об организации личной встречи.

При этом власти США пока не готовы обсуждать возможности и условия визита Трампа в Россию. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ пригласил американского коллегу в Москву.