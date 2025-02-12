Вашингтон, 13 февраля, 2025, 00:08 — ИА Регнум. Минск освободил гражданина США и ещё двух белорусов, один из которых работал на «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом). Об этом сообщила 12 февраля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Matt H. Wade Белый дом, США

«Мы можем подтвердить безопасное освобождение одного американца и двух человек из Белоруссии, один из которых работал на «Радио Свобода», — пояснила Левитт журналистам в Белом доме.

При этом она не стала называть имён освобождённых.

Как сообщало ИА Регнум, 11 февраля спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Москву, чтобы договориться о возвращении заключённого американца, бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля, осужденного за наркоторговлю. Переговоры прошли успешно. Уиткофф вместе с Фогелем покинул Россию, заявили в Белом доме.

Решение обнародовать освобождение Марка Фогеля приняли США, российская же сторона предпочитает соблюдать договорённости о конфиденциальности для эффективной дипломатии, заявил 12 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров.

Глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп намерен вернуть всех американских граждан, осуждённых в России.

Трамп выразил признательность президенту России Владимиру Путину за помилование и освобождение Фогеля. Он отметил, что договорённость об освобождении американца, к которой пришли Москва и Вашингтон, была «очень справедливой и разумной».

Белый дом 12 февраля подтвердил, что гражданин РФ Александр Винник в скором времени будет освобождён и передан России. В 2017 году Винника, сооснователя криптовалютной биржи BTC-e, задержали во время семейного отдыха в Греции, затем экстрадировали в США, его обвинили по статьям об отмывании денег. Освобождение Винника — часть соглашения, в рамках которого Вашингтону был передан Марк Фогель.