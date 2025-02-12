Москва, 12 февраля, 2025, 23:48 — ИА Регнум. Количество претендентов на всероссийскую муниципальную премию «Служение» превысило 41 тыс. По сравнению с прошлым годом число заявок выросло в разы, сообщил заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачёв, подводя итоги заявочной кампании, которая завершилась 9 февраля.

Павел Бедняков/РИА Новости

«В прошлом году у нас было порядка 19 тыс. заявок, которые подавали наши с вами коллеги. В этом году более чем в два раза превысили количество заявок, которые поступили, более 41 тыс.», — привёл данные Грачёв на пресс-конференции.

Он добавил, что в текущем году появилась возможность подавать как индивидуальные заявки, так и коллективные. По поручению председателя наблюдательного совета премии первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко были доработаны и добавлены номинации. Одна из них — «Мужество и героизм на благо служения Родине». Она позволит отметить сотрудников муниципалитетов, которые находятся в зоне специальной военной операции, на передовой и в приграничных регионах.

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне появилась номинация «Великое наследие для будущих поколений». Здесь внимание будет приковано к проектам, помогающим формировать у молодых людей чувство сопричастности к великой истории, уточнил Грачёв.

По словам генерального директора АНО «Россия — страна возможностей», члена наблюдательного совета премии Андрея Бетина, в 2025 году для молодёжи ввели номинацию «Молодые кадры — на службе страны», чтобы отметить проекты, управленческие решения и инициативы молодых специалистов, которые внесли значительный вклад в муниципальную службу.

Если в 2024 году количество участников в возрасте от 18 до 35 лет составило лишь 400, или 2,3% от общего количества заявок, то в текущем году показатель достиг 14%, что составляет 5700 заявок, это в 14 раз больше, заключил Бетин.

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году по поручению президента Владимира Путина была запущена всероссийская муниципальная премия «Служение». Её цель — объединить муниципальное сообщество страны и повысить престиж муниципальной службы.

Премию присваивают служащим, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни россиян. Организатором мероприятия выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке администрации президента РФ.

17 декабря 2024 года стартовала подача заявок на вторую премию «Служение». Заявочная кампания завершилась 9 февраля 2025 года, затем начался первичный анализ заявок. С 17 февраля начнётся перекрёстное голосование среди участников. В марте состоится голосование экспертного совета, следом народное голосование за самых достойных кандидатов. Церемония награждения победителей пройдёт в апреле. В 2025 году премию вручат в 10 номинациях.