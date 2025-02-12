Москва, 12 февраля, 2025, 23:40 — ИА Регнум. Украина и страны Европейского союза явно встревожатся и с ужасом воспримут общение президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. ЕС будет пытаться помешать развитию диалога. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

Илья Питалев/РИА Новости

«Телефонный разговор между Путиным и Трампом войдёт в историю мировой политики и дипломатии. Если это ещё не прорыв, то это уже похоже на его начало», — заявил политик.

Пушков заверил, что в Киеве, Брюсселе, Париже и Лондоне с ужасом читают «пространный комментарий Трампа» о его разговоре с Путиным и не верят своим глазам.

Сенатор также предположил, что в ЕС могут начаться срочные консультации о том, как помешать развитию диалога между Россией и Соединёнными Штатами.

Как передавало ИА Регнум, о телефонном разговоре Путина и Трампа сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Разговор длился около полутора часов, он был содержательным. Президенты договорились об организации личной встречи.

При этом власти США пока не готовы обсуждать возможности и условия визита Трампа в Россию, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

В этот же день, 12 февраля, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что в телефонном разговоре с президентом США обсуждал урегулирование конфликта на Украине мирным путём.