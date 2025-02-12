Киев, 12 февраля, 2025, 23:20 — ИА Регнум. Украинские военные массово выражают недовольство новыми условиями контракта для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом написало издание «Страна. ua» со ссылкой на посты в соцсетях служащих и молодых.

Vincenzo Circosta/Global Look Press

Многие военные возмущены тем, что теперь контракт будет заключаться на один год. Они считают, что это несправедливо по отношению к тем, кто служит дольше. Кроме того, они опасаются, что молодые люди, получив обещанные выплаты, могут сразу уехать за границу.

Издание цитирует слова одного из военнослужащих, который считает, что такие условия создают дискриминацию в армии и негативно влияют на моральный дух ВСУ.

Также приводятся мнения молодых людей, которые разделились по этому вопросу. Некоторые интересуются условиями контракта, особенно единовременной выплатой, ограничением срока службы и возможностью легального выезда за границу. Другие же не готовы рассматривать такое предложение.

Авторов «Страна. ua» беспокоит два аспекта. Первый — это ограниченный список бригад, в которые можно поступить на контракт. Большинство из них — пехота. Это может привести к тому, что новобранцев отправят на передовую в качестве штурмовиков. Кроме того, учитывая негативное отношение некоторых военных к молодым людям, которые «за большие деньги собираются воевать лишь год», новоприбывших могут специально отправлять на опасные участки. Это снижает вероятность того, что после года контракта призывник останется жив.

Также молодых людей беспокоят условия контракта. Они считают их слишком хорошими, чтобы быть правдой. Это вызывает подозрения, что речь идёт о некой уловке, чтобы привлечь молодых бойцов. Затем условия контракта могут быть пересмотрены, и его продлят ещё на год или бессрочно, как и у остальных мобилизованных.

Ранее «Страна. ua» писала, что украинской молодёжи в возрасте от 18 до 25 лет предлагают служить по контракту в ВСУ только в пехотных подразделениях, которые находятся на передовой.

Как сообщало ИА Регнум, 7 февраля глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о намерении привлечь 18-летних украинцев в ряды ВСУ. Он утверждал, что контракт предполагает «множество льгот и высокое денежное обеспечение».

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 19 января отметил, что темпы мобилизации не покрывают потребности украинской армии в пополнении. По его словам, в результате приходится уменьшать, в частности, логистическую составляющую и составляющую обеспечения.

Новые якобы добровольческие контракты для 18-летних украинцев — это ничто иное, как утилизация населения Украины, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с ИА Регнум.

11 февраля в министерстве обороны Украины заявили о том, что запускают годовые контракты для добровольного привлечения украинцев в возрасте 18–24 лет в ряды ВСУ. В ведомстве обещают добровольцам почти 24 тыс. долларов за подписание такого контракта и 2,7 тыс. долларов ежемесячного денежного вознаграждения, также ипотеку под 0%, бесплатное обучение и медицинское обеспечение, право на выезд за границу после года службы.

При этом на сайте минобороны указывается, что лишь пятая часть суммы, которую обещают добровольцам, будет выплачена сразу. В то время как остальные деньги выплатят «в течение службы». Матвийчук допускает, что таким образом киевский режим может попытаться избежать обещанных выплат в связи со смертью добровольцев на поле боя.