Вашингтон, 12 февраля, 2025, 23:12 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин рассматривается американским лидером Дональдом Трампом как конкурент в регионе. Глава Белого дома считает при этом важным поддержание дипотношений с мировыми лидерами, заявила 12 февраля пресс-секретарь Трампа Кэролайн Левитт.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Я считаю, что Трамп рассматривает Путина и Россию как конкурента в регионе, а иногда и как противника. Но, как неоднократно заявлял президент, он ценит возможность поддерживать дипломатические отношения с лидерами по всему миру, находить точки соприкосновения и одновременно выступать с критикой, когда это необходимо, руководствуясь принципом достижения мира через силу», — уточнила она в ходе брифинга.

На вопрос журналистов о возможности территориальных уступок Украины в пользу России Левитт ответила, что Трамп не раскрывает деталей своей позиции по вопросу о прекращении конфликта между сторонами. Ведущую роль в переговорах играет не только президент США, диалог с российским и украинским руководством ведут также высококвалифицированные представители, заключила пресс-секретарь.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что первый после победы американского политика на президентских выборах телефонный разговор Путина и Трампа длился около полутора часов. Главы государств договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе. Путин пригласил Трампа в Москву.

В этот же день Дональд Трамп провёл разговор с Зеленским. На своей странице в соцсети Truth президент США написал, что беседа прошла «очень хорошо». Зеленский, по его словам, хочет мира. Пресс-служба главы киевского режима подтвердила, что его разговор с Трампом длился около часа.