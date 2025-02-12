Киев, 12 февраля, 2025, 23:05 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом обсуждал урегулирование конфликта на Украине мирным путём.

Oleksandr Klymenko/Global Look Press

По заверению Зеленского, был «разговор хороший, подробный».

«Говорил с Дональдом Трампом. Украина больше всех хочет мира. Я благодарен президенту Трампу за искренний интерес к нашим общим возможностям, к тому, как мы можем вместе приблизить настоящий мир. Мы обсудили много нюансов — дипломатических, военных, экономических», — пояснил глава киевского режима.

Зеленский добавил, что они с Трампом договорились о дальнейших контактах и встречах. При этом американский президент «проинформировал» его о деталях своего разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА Регнум, ещё до разговоров с Москвой и Киевом Трамп заявлял, что в украинском конфликте наметился «огромный прогресс». Президент США также заверял, что сможет усадить за стол переговоров и Украину, и Россию.

О первом после победы американского политика на президентских выборах телефонном разговоре Путина и Трампа сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Разговор длился около полутора часов, он был содержательным. Президенты договорились об организации личной встречи.

При этом власти США пока не готовы обсуждать возможности и условия визита Трампа в Россию. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ пригласил американского коллегу в Москву.