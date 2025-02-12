Москва, 12 февраля, 2025, 22:41 — ИА Регнум. В течение двух часов в воздушном пространстве Республики Крым российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 12 беспилотников ВСУ. Об этом 12 февраля сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

РИА Новости

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым», — отметили в Telegram-канале ведомства.

Обезвредили вражеские дроны над полуостровом в период с 19:00 до 21:00 мск.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля дроны ВСУ атаковали территорию вблизи реактора Запорожской АЭС, заявил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, расстояние до первого реактора составило не более 300 метров. Балицкий призвал жителей сохранять спокойствие и предупредил о работе российских систем противовоздушной обороны.

В Брянской области и Республике Крым вечером 10 февраля российские военные сбили два украинских беспилотника. Подразделения ПВО поразили дроны в период с 20:20 до 21:10 мск.

Дрон ВСУ 9 февраля атаковал автомобиль в селе Белянка в Шебекинском округе Белгородской области, в результате чего пострадал мирный житель. Мужчина получил баротравму, и осколками ему ранило лицо. Еще два украинских БПЛА нанесли удары по поселку Уразово Валуйского округа. В результате этих атак получили повреждения два легковых автомобиля и остекление у торгового объекта. Также пострадали навес и оборудование коммерческого объекта.