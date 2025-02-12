Вашингтон, 12 февраля, 2025, 22:32 — ИА Регнум. Американский президент Дональд Трамп ещё не обсуждал с советниками тему возможного вступления Украины в НАТО и её ядерный статус. Об этом сообщила 12 февраля пресс-секретарь главы Белого дома Кэролайн Левитт.

Radek Kucharski

«Я не обсуждала с президентом Трампом вопросы членства Украины в НАТО или её ядерных возможностей. Предоставлю ему возможность самому высказаться на эту тему», — пояснила она на брифинге.

В пятницу, 14 февраля, госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс встретятся с главой киевского режима Владимиром Зеленским, добавила пресс-секретарь Трампа. Содержание обсуждений будет представлено по итогам переговоров, продолжила она.

На вопрос о возможном участии на встрече других европейских стран Левитт отметила, что не имеет данных о вовлечении государств ЕС, которыми могла бы поделиться.

Как сообщало ИА Регнум, 10 февраля глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген подтвердил, что участники форума 14–16 февраля обсудят «контуры» плана урегулирования конфликта на Украине. Участие в конференции, как ожидается, примут вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс, спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог, а также глава киевского режима Владимир Зеленский.

Издание Politico отметило, что союзники США на Западе стремительно «переобуваются», меняя своё отношение к поддержке киевского режима, ориентируясь на позиции президента США Дональда Трампа, который показывает свой настрой на переговоры с Россией. По мнению авторов, новая стратегия наиболее ярко проявится на Мюнхенской конференции по безопасности. Это мероприятие будет отличаться от предыдущих, которые проходили при администрации бывшего американского президента Джо Байдена. Тогда США и их союзники выражали готовность поддерживать Украину столько, сколько потребуется.