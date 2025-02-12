Вашингтон, 12 февраля, 2025, 22:28 — ИА Регнум. Власти США пока не готовы обсуждать возможности и условия визита президента Дональда Трампа в Россию. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 12 февраля.

Mattie Neretin — CNP/Global Look Press

«У меня нет решений о возможном визите президента в Россию и личной встрече с Владимиром Путиным», — сказала Левитт на брифинге.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин пригласил американского коллегу в Москву.

Как передавало ИА Регнум, о первом после победы американского политика на президентских выборах телефонном разговоре Путина и Трампа сообщил Песков. Разговор длился около полутора часов, он был содержательным, отметил пресс-секретарь президента РФ. Лидеры договорились об организации личной встречи.

Песков также рассказал, что Путин и Трамп обсудили украинский конфликт и согласились, что его можно разрешить мирными переговорами. Президент России подчеркнул необходимость устранения первопричин этого конфликта.

В ходе разговора обсуждались также ситуация на Ближнем Востоке, двусторонние отношения, проблемы энергетики, обмен граждан РФ и США и другие темы, добавил пресс-секретарь президента России.

Дональд Трамп 12 февраля провёл разговор с главой киевского режима Владимиром Зеленским. На своей странице в соцсети Truth Трамп написал, что беседа прошла «очень хорошо». Зеленский, по его словам, хочет мира.