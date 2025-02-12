Киев, 12 февраля, 2025, 21:51 — ИА Регнум. США передали Киеву проект соглашения об использовании редкоземельных ископаемых Украины, заявил 12 февраля глава киевского режима Владимир Зеленский.

«Этот документ мы получили сегодня, мы изучим его и сделаем всё, чтобы наши команды могли действительно очень быстро договориться и подписать этот документ», — сказал Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава киевского режима подтвердил, что Украина готова заключить сделку с действующей администрацией президента США Трампа по разработке и добыче полезных ископаемых на Украине, однако не собирается передавать их в пользование США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 февраля назвал инициативу главы Белого дома о предоставлении Киевом доступа к редкоземельным металлам на территории Украины предложением о покупке американской помощи.

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