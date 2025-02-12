Вашингтон, 12 февраля, 2025, 21:49 — ИА Регнум. Белый дом 12 февраля подтвердил, что гражданин РФ Александр Винник в скором времени будет освобождён и передан России.

Nicolas Economou/Zuma/TASS Александр Винник

Освобождение Винника — часть соглашения, в рамках которого Вашингтону был передан гражданин США Марк Фогель.

11 февраля Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибыл в Москву, чтобы договориться о возвращении Фогеля. Уиткофф и Фогель вместе покинули Россию.

Фогеля задержали 14 августа 2021 года в Шереметьево, куда он прибыл из Нью-Йорка. В его багаже нашли наркотические вещества. По одной из версий следствия, американец мог под прикрытием дипломатического статуса организовать канал поставки запрещённых веществ в Россию. Он был приговорён к 14 годам лишения свободы.

Советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц назвал освобождение Фогеля «проявлением доброй воли со стороны Москвы». По его словам, выдача Фогеля продемонстрировала, что США и Россия всё делают правильно для мирного урегулирования конфликта на Украине.

Трамп выразил признательность президенту России Владимиру Путину за освобождение Фогеля. Он отметил, что договорённость об освобождении американца, к которой пришли Москва и Вашингтон, была «очень справедливой и разумной».

Также Трамп без уточнения деталей анонсировал освобождение одного гражданина 12 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что США освободят одного гражданина РФ в обмен на Фогеля. Американские СМИ сообщали, что речь идёт об Александре Виннике.

Мать Винника Вера ранее рассказала ИА Регнум, что созванивалась с сыном накануне вечером, но он ничего не стал ей рассказывать о возможном обмене. Вера Винник отметила, что вся семья очень ждёт Александра.

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