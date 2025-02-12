Лондон, 12 февраля, 2025, 21:30 — ИА Регнум. В Киеве остались разочарованы заявление шефа Пентагона Пита Хегсета о том, что США не считают членство Украины в НАТО реалистичным исходом урегулирования конфликта, пишет 12 февраля газета Financial Times.

Wiktor Dabkowski/Global Look Press

«Его слова были встречены с недовольством и разочарованием в Киеве», — сказано в публикации.

Как передавало ИА Регнум, глава Пентагона 12 февраля заявил, что Вашингтон считает нереалистичным возвращение в состав Украины регионов, покинувших её в 2014 году и позднее, а также вступление Украины в НАТО по итогам переговоров о завершении конфликта. По его словам, главный приоритет США — достижение мира на Украине.

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