Вашингтон, 12 февраля, 2025, 21:18 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп 12 февраля сообщил, что провёл разговор с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

IMAGO/CNP/Global Look Press

На своей странице в соцсети Truth Трамп написал, что беседа прошла «очень хорошо». Зеленский, по его словам, хочет мира.

«Разговор прошел очень хорошо. Он (Зеленский. — Прим. ред.), как и президент [России Владимир] Путин, хочет заключить мир. Мы обсудили множество тем, связанных с войной, но в основном встречу, которая намечена на пятницу в Мюнхене, делегацию возглавят вице-президент Джей Ди Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио. Я надеюсь, что результаты этой встречи будут положительными», — отметил президент США.

Трамп также заявил, что пришло время остановить конфликт.

«Да благословит Господь народы России и Украины!» — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба Зеленского ранее сообщила, что его разговор с Трампом длился около часа.

Ранее 12 февраля состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Президент США в своём комментарии после беседы сообщил, что намерен позвонить Зеленскому и проинформировать его о разговоре с Путиным.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее рассказал, что первый после победы американского политика на президентских выборах телефонный разговор Путина и Трампа длился около полутора часов. Президенты договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе. Путин пригласил Трампа в Москву.

Песков рассказал, что Путин и Трамп обсудили в том числе украинский конфликт и согласились, что его можно разрешить мирными переговорами. Президент России подчеркнул необходимость устранения первопричин этого конфликта.

Путин ранее отмечал, что для начала переговоров Украина должна официально отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, объявить о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе, а ВСУ — покинуть территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.