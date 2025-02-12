Москва, 12 февраля, 2025, 21:05 — ИА Регнум. Индекс Московской биржи после телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа поднялся выше 3100 пунктов впервые с 9 июля 2024 года.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Рублёвый индекс биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) к 20:28 мск рос на 3,25% — до 3115,99 пункта, а акции «Газпрома» дорожали на 7,51% — до 152,71 рубля.

До этого, 10 февраля, индекс Мосбиржи поднимался выше 3 тыс. пунктов впервые с 26 июля 2024 года. Так, в 14:40 мск индекс Мосбиржи показал рост на 1,21% — до 3002,44 пункта. К 15:51 мск индекс ускорил рост и находился на уровне 3007,42 пункта (+1,38%), а индекс РТС рос на 1,37% — до 973,84 пункта.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подтвердил, что 12 февраля состоялся разговор российского лидера с его американским коллегой, добавив, что беседа длилась полтора часа. Обсуждались темы Украины, Ближнего Востока, двусторонние отношения Москвы и Вашингтона, вопросы обмена российских и американских граждан.

Лидеры двух стран договорились о тесном сотрудничестве, которое предполагает в том числе будущие визиты в Россию и США. Путин поддержал тезис Трампа о том, что наступило время работать вместе.