Киев, 12 февраля, 2025, 20:44 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщила 12 февраля пресс-служба Зеленского.

Julia Demaree Nikhinson/AP/TASS

По этим данным, разговор длился около часа.

Другие детали пресс-служба Зеленского не сообщила.

Ранее 12 февраля состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и Трампа. Президент США в своём комментарии после беседы сообщил, что намерен позвонить Зеленскому и проинформировать его о разговоре с Путиным.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил о первом после победы американского политика на президентских выборах телефонном разговоре Путина и Трампа. Разговор длился около полутора часов, он был содержательным, отметил Песков. Президенты договорились об организации личной встречи. Путин пригласил Трампа в Москву.

Песков рассказал, что Путин и Трамп обсудили в том числе украинский конфликт и согласились, что его можно разрешить мирными переговорами. Президент России подчеркнул необходимость устранения первопричин этого конфликта.

Путин ранее отмечал, что для начала переговоров Украина должна официально отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, объявить о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе, а ВСУ — покинуть территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.