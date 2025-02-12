Вашингтон, 12 февраля, 2025, 20:34 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп 12 февраля заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным начать переговоры по урегулированию украинского конфликта.

Pablo Martinez/AP/TASS

«Мы условились о том, чтобы наши команды начали переговоры немедленно», — написал он в соцсети Truth Social.

Американский лидер добавил, что проинформирует главу киевского режима Владимира Зеленского о телефонном разговоре с Путиным в оперативном режиме.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о первом после победы американского политика на президентских выборах телефонном разговоре Путина и Трампа. Он длился около полутора часов, уточнил Песков.

В ходе разговора обсуждались ситуация на Ближнем Востоке, двусторонние отношения, проблемы энергетики, обмен граждан РФ и США и другие темы. Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий на Украине, лидеры договорились, что конфликт можно завершить мирными переговорами. Президенты также запланировали организацию личной встречи. Путин пригласил Трампа посетить Москву.

Позже пресс-служба Зеленского сообщила о телефонном разговоре Трампа и главы киевского режима. Разговор, по этим данным, длился около часа, подробности беседы не приводились.

Ранее Путин отмечал, что для начала переговоров Украина должна официально отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, объявить о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе, а ВСУ — покинуть территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.