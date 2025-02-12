Москва, 12 февраля, 2025, 20:09 — ИА Регнум. В ходе телефонных переговоров с американским президентом Дональдом Трампом президент России Владимир Путин поддержал тезис республиканца о том, что настало время работать вместе. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

РИА Новости

«Президент России поддержал один из основных тезисов главы американского государства о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе», — отметил пресс-секретарь.

Песков также сообщил, что разговор политиков продлился полтора часа и в ходе него был затронут украинский вопрос.

Как передавало ИА Регнум, 11 февраля спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибыл в Москву и вскоре заявил, что продолжение дружественных контактов Путина и Трампа будет полезно всему миру.

Появление Уиткоффа в России — первый важный индикатор того, что команда Трампа действительно готова всерьёз вести переговоры с Москвой, отмечал ранее в своей статье обозреватель ИА РегнумМалек Дудаков.